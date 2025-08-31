Ричмонд
Росавиация ввела ограничения в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда не принимает и не отправляет самолёты в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Волгограда временно ограничена работа. Об этом информирует пресс-служба Росавиации в ночь на воскресенье 31 августа.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в 4.25.

В пресс-службе объяснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

Напомним, аэропорт Сочи закрывали в ночь на 30 августа. Самолеты были задержаны на прилет и вылет, при этом три борта увели на запасные аэродромы.

Накануне оперштаб Белгородской области информировал, что украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде. Сообщается, что здание получило повреждения.

Также сообщалось, что Херсонская область вечером 30 августа подверглась атаке БПЛА. Под удар попал депутат совета Алешкинского округа Алексей Зоголь, его контузило.

