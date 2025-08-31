Родителям дали советы, в чем идти на День знаний

День знаний — особенный праздник. Чтобы 1 сентября прошло торжественно и с эффектными фотографиями, стоит заранее продумать наряды. Профессиональный стилист Евгения Гудошина дала советы по модным образам для детей и родителей.
— Если вы планируете сделать красивые фотографии в стиле «фэмили лук» то, конечно, гармония ваших с ребенком образов предпочтительна. Не обязательно, а скорее, совсем не нужно одеваться одинаково. Достаточно пересечения цветовой гаммы. Например, синей формы у ребенка и синего жакета или платья у мамы, — пояснила эксперт в беседе с KP.RU.
Специалист также отметила, что на линейку лучше не надевать слишком откровенные вещи и вечерние ткани вроде пайеток. Юбка выше колена допустима, если верх закрыт, а каблук не слишком высокий. Тонкая шпилька будет неудобной и неуместной для школьного мероприятия.
Стилист посоветовала выбирать наряды, которые сочетают комфорт и стиль. Легкие ткани, аккуратные аксессуары и умеренные цвета помогут создать праздничное настроение, но при этом не будут мешать детям и взрослым наслаждаться праздником.