С 1 сентября студентам увеличат президентскую стипендию до 30 тысяч рублей

«Стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России», — уточнили в министерстве.
Отбор кандидатов на получение стипендии будет осуществляться на конкурсной основе в ноябре-декабре текущего года. Выплаты стипендии будут произведены, в том числе за период с 1 сентября 2025 года. Помимо этого, 5700 студентов, курсантов и слушателей вузов получат стипендию правительства России в размере 20 тысяч рублей.
Недавно президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении количества стипендий для молодых учёных, конструкторов и инженеров, занятых прорывными разработками в сфере вооружений. Количество стипендий для учёных, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций — исполнителей государственного оборонного заказа увеличивается до 650 в год, а для специалистов и молодых работников до 35 лет включительно — до 1 950 в год.