С 1 сентября студентам увеличат президентскую стипендию до 30 тысяч рублей

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении количества стипендий для молодых учёных, конструкторов и инженеров, занятых прорывными разработками в сфере вооружений. Количество стипендий для учёных, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций — исполнителей государственного оборонного заказа увеличивается до 650 в год, а для специалистов и молодых работников до 35 лет включительно — до 1 950 в год.