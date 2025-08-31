Мошенники придумали новую финансовую пирамиду для подростков

«Формат работы проекта — это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и лёгкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и ещё получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке», — отметила Храпунова.