Буцкая: С сентября за неправильные детские кресла придется платить штраф

С 1 сентября в России вступят в силу изменения правил дорожного движения, которые ужесточат требования к детским удерживающим устройствам. Как сообщила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, теперь будет запрещено использование «заменителей» детских кресел, таких как различные лямки, адаптеры и бескаркасные кресла.
За нарушение этих правил физическим лицам грозит штраф в размере трех тысяч рублей, а юридическим лицам — 100 тысяч рублей. Эти нормы также распространяются и на такси.
Буцкая уточнила, что водители обязаны использовать только сертифицированные детские автокресла. В случае отказа водителя такси соблюдать правила, пассажирам рекомендуется обращаться в автопарк, передает ТАСС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении правил перевозки детей в машине. Правительство внесло в ПДД понятие «детская удерживающая система».. Речь идет о конструкции для перевозки детей в автомобиле, которая должна уменьшить риск причинения вреда их жизни и здоровью.