Сенатор Шейкин: Коллекторы не смогут анонимно общаться с должником с 1 сентября

По словам Шейкина, теперь любое электронное сообщение от коллекторского агентства обязано содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона, чтобы «граждане сразу понимали, с кем они взаимодействуют, и избежали возможных случаев мошенничества». Он также сообщил, что срок хранения записей всех видов взаимодействий с коллектором сокращен с трёх лет до полутора лет. Это, по мнению сенатора, должно снизить риск неправомерного использования устаревших данных.
Особое внимание уделили процедуре подачи жалоб на действия коллекторов. Шейкин отметил, что если от должника поступает жалоба через третье лицо, особенно касательно телефонных звонков, закон теперь чётко регламентирует, как такие обращения должны рассматриваться. Операторы связи по запросу уполномоченных органов должны предоставлять информацию о факте, дате и времени звонка или сообщения, что позволит использовать её как доказательство в случае споров.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила авиаперевозок. Теперь пассажиры, не успевшие на один из рейсов, могут продолжить путешествие по следующим участкам полёта без каких-либо дополнительных взносов. Предупредить о случившемся надо представителей авиакомпании не позднее чем через два часа после завершения регистрации на рейс. А следующий перелёт должен быть не ранее чем через сутки после пропущенного. Стоимость «сгоревшего» билета не возвращают, но и доплачивать за следующие полёты не нужно.