Сенатор Шейкин: Коллекторы не смогут анонимно общаться с должником с 1 сентября

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила авиаперевозок. Теперь пассажиры, не успевшие на один из рейсов, могут продолжить путешествие по следующим участкам полёта без каких-либо дополнительных взносов. Предупредить о случившемся надо представителей авиакомпании не позднее чем через два часа после завершения регистрации на рейс. А следующий перелёт должен быть не ранее чем через сутки после пропущенного. Стоимость «сгоревшего» билета не возвращают, но и доплачивать за следующие полёты не нужно.