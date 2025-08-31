Красноярцев ожидает теплый и сухой последний день лета

Небо над городом будет скрыто переменной облачностью, однако осадков не ожидается. Легкий юго-восточный ветер скоростью 5−10 м/с не доставит дискомфорта и лишь освежит воздух. Идеальные условия, чтобы провести этот день в парке или на даче и попрощаться с летом 2025 года.