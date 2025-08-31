Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев ожидает теплый и сухой последний день лета

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСПоследний день августа подарит горожанам возможность в полной мере насладиться уходящим сезоном.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Последний день августа подарит горожанам возможность в полной мере насладиться уходящим сезоном. Синоптики обещают, что несмотря на календарную осень, день будет по-настоящему летним: столбики термометров поднимутся до комфортных +23,+25 градусов.

Небо над городом будет скрыто переменной облачностью, однако осадков не ожидается. Легкий юго-восточный ветер скоростью 5−10 м/с не доставит дискомфорта и лишь освежит воздух. Идеальные условия, чтобы провести этот день в парке или на даче и попрощаться с летом 2025 года.