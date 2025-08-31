Ричмонд
Осужденный экс-губернатор Сахалина помогает в ремонте колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, участвует в ремонтных работах в колонии, где отбывает наказание.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, участвует в ремонтных работах в колонии, где отбывает наказание. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, Хорошавин проявлял инициативу по ремонту жилых помещений отряда, принял участие в частичном благоустройстве памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, принимал участие в ремонте комнат для свиданий ИК-13.

Экс-губернатор отбывает наказание в одной из исправительных колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил его по первому уголовному делу о коррупции к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и лишению государственных наград.

В апреле 2020 года материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в суд, и спустя два года Хорошавин был приговорен по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Сообщалось, что он подавал прошение о направлении на специальную военную операцию.

Читайте материал по теме: Экс-губернатор, осужденный за коррупцию, обучается профессии бетонщика.

