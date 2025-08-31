Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 августа

Ракам в этот день улыбнется удача, но следует полагаться в первую очередь на себя. В самых важных делах не стоит ждать помощи даже от тех, кто ранее обещал оказать ее. Важно учиться на ошибках других, потому что это сэкономит время и силы. Возможен рост напряжения в отношениях с коллегами.