Новосибирский баянист устроил неожиданный концерт в аэропорту Сочи

Настроение в зале мгновенно поднялось — в том числе у сотрудников аэропорта.

Ночью 28 августа в зале ожидания аэропорта Сочи раздался звук баяна — импровизационный концерт устроил музыкант из Новосибирска Игорь Аюшеев. Об этом рассказали в Telegram-канале аэропорта.

Прямо на лестнице он начал играть патриотические и народные песни, и вскоре к нему присоединились пассажиры: дети и взрослые подпевали «Матушке-земле» и другим знакомым с детства хитам.

Настроение в зале мгновенно поднялось — в том числе у сотрудников аэропорта. В Telegram-канале воздушной гавани рассказали, что быстро нашли героя и теперь планируют лично поблагодарить его за тёплую атмосферу.

— Спасибо молодому человеку с баяном за позитивное настроение у пассажиров (да, и у сотрудников), — написали в telegram-канале.

