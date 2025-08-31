Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооружённые силы Украины атакуют Волгоград, работают расчёты ПВО

Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, взрывы были слышны в южной части города. Также видны вспышки и слышен звук мотора в небе. По предварительным данным, был сбит как минимум один БПЛА Вооружённых сил Украины.

По словам местных жителей, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону. Также о взрывах сообщают жители села Мариновка. Официальной информации пока нет.

Ранее в Миллерово Ростовской области прогремело 4−5 взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает украинские беспилотники над городом. В небе были видны вспышки. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше