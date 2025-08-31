Премьер Индии Моди осадил Трампа в разговоре о Нобелевской премии мира

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании получить Нобелевскую премию мира. Он напомнил о своем стремлении и премьеру Индии Нарендре Моди. Дональд Трамп в двустороннем разговоре намекнул о необходимости его выдвижения на получение премии. Однако Нарендра Моди разозлился, услышав соответствующие слова президента США, пишет The New York Times.
Премьер Индии, как отмечает газета, «ощетинился», поняв намек Дональда Трампа. В материале утверждается, что Нарендра Моди не планирует поддерживать номинацию американского лидера. Разговор о Нобелевской премии рассорил политиков, сказано в статье.
«Трамп упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, за которую он открыто боролся. По словам людей, знакомых с ходом разговора, не столь тонкий намек заключался в том, что Моди должен сделать то же самое. Индийский лидер ощетинился», — говорится в материале.
Как пишет газета, премьер-министр указал Дональду Трампу на то, что его помощь не имеет ничего общего с прекращением огня. По словам Нарендры Моди, Индия и Пакистан самостоятельно урегулировали конфликт.
В статье также упоминается давление со стороны Вашингтона, которое ухудшило отношения с Нью-Дели. Речь идет о пошлинах США на импорт из Индии и других ограничениях.
Ранее претензии к Нарендре Моди выразил советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро. Он заявил, что премьер Индии причастен к украинскому конфликту. Советник Белого дома подчеркнул, что действия Нью-Дели сказываются на США. По его словам, шаги Индии влияют на американские предприятия и потребителей. Это связано с высокими индийскими тарифами, которые, отметил Питер Наварро, лишают США рабочих мест.
Сам Нарендра Моди вскоре отправится в Китай на саммит ШОС. Он подтвердил свое участие в мероприятии. По утверждению помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин проведет встречу с Нарендрой Моди. Кроме того, российский лидер побеседует с президентом Китая Си Цзиньпином. Саммит ШОС продлится с 31 августа по 1 сентября.