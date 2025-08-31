Вирусолог Зуев оценил вероятность распространения найденной в РФ чикунгуньи

«В России нашли уже два случая чикунгуньи, однако для нас ничего серьезного нет, потому что вирус распространяется комарами, а не людьми. К тому же, российские эпидемиологи находятся в полной боевой готовности, тогда как комариные полчища на границе с Китаем, где особенно много зараженных, даже не наблюдаются. Россиянам беспокоиться не о чем», — отметил специалист.