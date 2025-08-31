Вирусолог Зуев оценил вероятность распространения найденной в РФ чикунгуньи

Лихорадка чикунгунья, два случая которой выявили в РФ, не может распространиться в России, сообщил в беседе с aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.
Напомним, первый случай чикунгуньи выявили в России 29 августа, второй — 30 августа. Пациенты являются членами одной семьи, они недавно вернулись с отдыха на Шри-Ланке.
Врачи зафиксировали повышение температуры тела у еще одного их родственника, однако диагноз еще не поставили.
«В России нашли уже два случая чикунгуньи, однако для нас ничего серьезного нет, потому что вирус распространяется комарами, а не людьми. К тому же, российские эпидемиологи находятся в полной боевой готовности, тогда как комариные полчища на границе с Китаем, где особенно много зараженных, даже не наблюдаются. Россиянам беспокоиться не о чем», — отметил специалист.
Вирусолог добавил, что, посещая страны, в которых распространен вирус, необходимо тщательно защищаться. Нужно надевать одежду с длинными рукавами, а на ноги — штаны. Лицо можно защитить головным убором с сеткой.
Ранее вирусолог Зуев назвал симптомы завезенной в РФ лихорадки чикунгунья.