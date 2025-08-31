Раскрыты подробности мошеннической схемы экс-директора Театра сатиры Агаева

29 августа Таганский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Агаева, который организовал схему хищения бюджетных средств через фиктивные авторские договоры. Для этого Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с театром, которым руководил, договоры на создание сценариев спектаклей. Ему полагалось 4% от сборов за каждый проданный билет, однако следователи установили, что работы по договорам фактически не выполнялись.