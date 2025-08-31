Ричмонд
Россияне стали скупать устаревшие смартфоны

Россияне начали активно покупать старую электронику, популярную в начале XXI века, в числе которой телефоны- «раскладушки». Об этом стало известно из статистики сервиса объявлений «Авито».

Самой популярной «раскладушкой» из нулевых стала Motorola RAZR V3.

«Россияне стали активно скупать старую технику, которая, в том числе была популярной в начале XXI века. По данным аналитиков, спрос на ретро-устройства вырос в разных категориях», — пишет Hi-Tech Mail. Наибольший спрос оказался на модели Motorola RAZR V3, которая появилась в 2004 году, и Samsung C3520, вышедшая на рынок в 2011.

Ранее портал выделил лучшие модели кнопочных телефонов. Покупатели стали чаще отдавать предпочтение старым кнопочным моделям за их автономность и простоту, а также возможность ощутить ностальгию по ушедшей эпохе.