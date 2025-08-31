Экс-директор театра сатиры мог подписывать документы без проверок — следствие

Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Гусейн оглы Агаев, занимая должность руководителя учреждения, мог одобрять и подписывать договоры без проведения фактических проверок, что способствовало хищению бюджетных средств. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, схема присвоения средств, в которой подозревается Агаев, является распространённой. В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании директора одного из московских театров по делу о хищении бюджетных денег, позднее в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об Агаеве.
Следствие считает, что фигурант похитил более 20 миллионов рублей. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно данным МВД, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с возглавляемым им театром.
По этим документам, подозреваемый якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчётов о выполненных работах он получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления.
Как следует из судебных материалов, Агаев даже подавал иск к театру из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых против него было возбуждено уголовное дело. В середине августа суд оставил без удовлетворения его требование о признании недействительным прекращения двух договоров с театром в одностороннем порядке.
Агаев отправлен в СИЗО по делу о мошенничестве на сумму около 20 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Агаева меру пресечения в виде заключения под стражу. В изоляторе он проведёт один месяц и 29 суток.
Читайте материал по теме: «Крепко держал театр»: почему задержали экс-директора театра Сатиры.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.