Экс-директор театра сатиры мог подписывать документы без проверок — следствие

Как следует из судебных материалов, Агаев даже подавал иск к театру из-за авторских вознаграждений, за незаконное получение которых против него было возбуждено уголовное дело. В середине августа суд оставил без удовлетворения его требование о признании недействительным прекращения двух договоров с театром в одностороннем порядке.