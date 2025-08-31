Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят установить спортивные тренажёры на стоянках для дальнобойщиков

В Госдуме предложили учитывать пожелания дальнобойщиков при реконструкции и строительстве дорог.

Источник: Комсомольская правда

В России могут начать устанавливать спортивные тренажёры на автостоянках для водителей-дальнобойщиков. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

По мнению Нилова, при строительстве и реконструкции дорог необходимо учитывать пожелания водителей. В частности, водители-дальнобойщики высказали ему пожелание об оборудовании спортивных уголков на стоянках. Речь идёт о простых спортивных снарядах, турниках и брусьях.

Соответствующие предложения депутат отправил в Минтранс и Росвтодор.

«Это полезно для здоровья, снижения риска профессиональных заболеваний, разгрузки после продолжительного нахождения за рулем», — прокомментировал инициативу Нилов.

Напомним, с осени 2025 года российских автомобилистов ждут серьезные изменения в ПДД, которые усложнят жизнь нарушителям. Будет введён ряд новых запретов, а суммы некоторых штрафов станут больше.

Ранее Минздрав разработал новый порядок освидетельствования водителей на алкоголь и наркотики.