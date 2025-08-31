В России хотят установить спортивные тренажёры на стоянках для дальнобойщиков

По мнению Нилова, при строительстве и реконструкции дорог необходимо учитывать пожелания водителей. В частности, водители-дальнобойщики высказали ему пожелание об оборудовании спортивных уголков на стоянках. Речь идёт о простых спортивных снарядах, турниках и брусьях.