Вирусолог Зуев сказал, как защититься от смертельной лихорадки чикунгунья

«Чтобы защитить себя от заражения чикунгуньей, следует не приезжать в те места, где этот вирус массово распространен. Если это невозможно, тогда нужно защищать себя именно от комаров, которые являются переносчиками заболеваниями. Нужно надевать одежду с длинными рукавами, надевать штаны, а не шорты, например. Также нужно использовать головные уборы с сетками от насекомых», — сказал вирусолог.