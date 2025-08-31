Ричмонд
Вирусолог Зуев сказал, как защититься от смертельной лихорадки чикунгунья

Специалист призвал воздержаться от поездок в места распространения лихорадки.

Лихорадка чикунгунья передается человеку с укусами комаров, поэтому в местах распространения вируса защищаться следует именно от них, предупредил в разговоре с aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

Напомним, первый случай чикунгуньи выявили в России 29 августа, второй — 30 августа. Пациенты являются членами одной семьи, они недавно вернулись с отдыха на Шри-Ланке.

У еще одного их родственника наблюдается повышенная температура тела, однако ему диагноз еще не поставлен.

«Чтобы защитить себя от заражения чикунгуньей, следует не приезжать в те места, где этот вирус массово распространен. Если это невозможно, тогда нужно защищать себя именно от комаров, которые являются переносчиками заболеваниями. Нужно надевать одежду с длинными рукавами, надевать штаны, а не шорты, например. Также нужно использовать головные уборы с сетками от насекомых», — сказал вирусолог.

Врач отметил, что российские специалисты внимательно следят за теми, кто прибывает в страну из мест распространения вируса.

