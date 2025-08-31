Новую президентскую стипендию для студентов введут в России

С 1 сентября 2025 года в России для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны, будет введена новая президентская стипендия в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Как сообщили в Минобрнауки, выплаты начнутся в ноябре-декабре 2025 года, включая период с 1 сентября.