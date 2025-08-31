Новую президентскую стипендию для студентов введут в России

С 1 сентября 2025 года в России для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны, будет введена новая президентская стипендия в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Как сообщили в Минобрнауки, выплаты начнутся в ноябре-декабре 2025 года, включая период с 1 сентября.
Конкурсный отбор на получение этой стипендии пройдет в сентябре-октябре, а итоги подведут в ноябре-декабре. Всего в 2025/2026 учебном году новую стипендию получат 3400 студентов.
Кроме того, в этом же учебном году будет введена стипендия правительства в размере 20 тысяч рублей, которая будет назначена 5,7 тысячам студентов, курсантов и слушателей вузов, передает РИА Новости.
27 августа стало известно, что Министерство здравоохранения России разработало законопроект, согласно которому российских студентов, поступающих на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования, обяжут заключать договор о целевом обучении.