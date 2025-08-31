Челябинск не стал лидером по шаговой доступности объектов

Это означает, что ситуация с шаговой доступностью в столице Южного Урала в целом соответствует среднероссийскому уровню для крупных городов. Например, для Челябинска, как и для других миллионников, наиболее доступными объектами, вероятнее всего, являются остановки общественного транспорта и продуктовые магазины (97% жителей в среднем живут в 15 минутах от них).