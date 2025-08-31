Ричмонд
Челябинск не стал лидером по шаговой доступности объектов

Масштабное исследование, чтобы выяснить, насколько жители крупнейших городов России обеспечены ключевой инфраструктурой в шаговой доступности, организовал сервис 2ГИС.

Источник: Reuters

Анализ проводился по девяти категориям: школы, детские сады, поликлиники, магазины, кафе, парки, торговые и спортивные центры, остановки общественного транспорта.

В среднем 58% жителей городов-миллионников могут дойти от своего дома до важных объектов не более чем за 15 минут. Лидерами рейтинга стали Самара и Пермь (по 71%), а также Красноярск (66%). Москва с результатом 63% также оказалась выше среднего показателя.

Хотя в исходном исследовании подробные данные по Челябинску отдельно не приведены, общая статистика позволяет сделать важные выводы. Как город-миллионник, Челябинск участвовал в анализе, и его показатели учтены в усредненных значениях.

Это означает, что ситуация с шаговой доступностью в столице Южного Урала в целом соответствует среднероссийскому уровню для крупных городов. Например, для Челябинска, как и для других миллионников, наиболее доступными объектами, вероятнее всего, являются остановки общественного транспорта и продуктовые магазины (97% жителей в среднем живут в 15 минутах от них).