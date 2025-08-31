Граждан РФ защитят от нарушений со стороны коллекторов: о новых мерах

В России продолжается активная борьба с мошенничеством. Так, с сентября в силу вступят новые меры по защите от обмана граждан. Коллекторы больше не смогут общаться с должниками анонимно. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин в диалоге с ТАСС.
Он пояснил, что закон позволит отрегулировать деятельность коллекторов. Изменения нацелены на защиту прав россиян и повышение прозрачности в области взыскания долгов, указал спикер.
«Теперь каждое электронное сообщение от коллектора — будь то СМС, e-mail или мессенджер — должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона. Это позволит гражданам сразу понимать, с кем они взаимодействуют, и избежать возможных случаев мошенничества», — уточнил Артем Шейкин.
В Госдуме тем временем предложили разработать Единый электронный документ гражданина России. Цифровой носитель мог бы объединить всё необходимое каждому жителю, включая паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, транспортные карты и другое.