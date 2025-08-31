Граждан РФ защитят от нарушений со стороны коллекторов: о новых мерах

В России продолжается активная борьба с мошенничеством. Так, с сентября в силу вступят новые меры по защите от обмана граждан. Коллекторы больше не смогут общаться с должниками анонимно. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин в диалоге с ТАСС.