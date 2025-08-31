Ричмонд
МВД обнародовало статистику нарушений ПДД: их больше всего в трёх регионах РФ

МВД: Больше всего нарушителей ПДД в Москве, Подмосковье и Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

Рекордсменами по числу водителей, нарушающих ПДД, по данным за 2024 год стали Москва, Подмосковье и Дагестан. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику российского МВД.

Сообщается, что в Москве в прошлом году более 1,16 млн водителей нарушили ПДД, в Подмосковье таких было 1,14 миллиона. За тот же период в Дагестане правоохранители зафиксировали нарушения у 516 тысяч водителей.

Всего же в 2024 году в РФ более 11,8 миллиона водителей пренебрегали правилами дорожного движения.

Напомним, с осени 2025 года российских автомобилистов ждут серьезные изменения в ПДД, которые усложнят жизнь нарушителям. Будет введён ряд новых запретов, а суммы некоторых штрафов станут больше.

Тем временем МВД решило не ужесточать требования к водителям старше 60 лет. Глава ведомства принял решение убрать из проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации» поправки, которыми планировалось сократить число предпенсионеров за рулем.