Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне смогут отказаться от массовых обзвонов

С 1 сентября этого года россияне смогут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций. Это можно сделать через личный кабинет на портале мобильного оператора или в приложении, данная мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников, сообщает РИА Новости.

Источник: Freepik

Помимо этого, с сентября бизнес-звонки должны будут маркироваться: все российские операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать данные об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на смартфонах абонентов.

Во время входящего вызова на экране будет отображаться наименование компании, а также категория вызова в зависимости от ее основного вида деятельности.

С 1 августа в России вступил в силу закон, разрешающий отказаться от получения массовых рассылок. Такие рассылки часто используются мошенниками — под видом рекламы они могут предлагать поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.