С 1 сентября этого года россияне смогут отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций. Это можно сделать через личный кабинет на портале мобильного оператора или в приложении, данная мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников, сообщает РИА Новости.