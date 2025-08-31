Россияне смогут отказаться от спам-звонков с 1 сентября

С 1 сентября россияне получили возможность ограничить массовые обзвоны или разрешить звонки только от определенных организаций. Это можно сделать через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в мобильном приложении. Данная мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников, вступившим в силу.
Также с 1 сентября все деловые звонки должны быть маркированы: операторы связи обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, которая будет отображаться на телефонах абонентов. При входящем вызове на экране будет показываться название компании или ИП, их коммерческое обозначение, а также категория вызова в соответствии с основным видом деятельности звонящего (например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость»). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллицы или латиницы.
Закон о защите граждан от мошенников, включающий около 30 мер, вступил в силу 1 июня этого года и реализуется поэтапно. Среди уже действующих мер — запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а также прекращение отправки сообщений с портала «Госуслуги» во время телефонных разговоров.
Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенничества, включающий около 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде, которые предусматривают введение уголовной и административной ответственности для злоумышленников. В настоящее время этот документ опубликован для общественного обсуждения.
