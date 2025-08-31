Россияне смогут отказаться от спам-звонков с 1 сентября

Также с 1 сентября все деловые звонки должны быть маркированы: операторы связи обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, которая будет отображаться на телефонах абонентов. При входящем вызове на экране будет показываться название компании или ИП, их коммерческое обозначение, а также категория вызова в соответствии с основным видом деятельности звонящего (например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость»). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллицы или латиницы.