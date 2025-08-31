В России с сентября ужесточат правила перевозки детей в машине

С 1 сентября в России вступают в силу более строгие правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей в автомобилях. За нарушение новых требований водителям грозит штраф, который может достигать 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.