В России с сентября ужесточат правила перевозки детей в машине

За нарушение новых требований водителям грозит штраф размером до 100 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

С 1 сентября в России вступают в силу более строгие правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей в автомобилях. За нарушение новых требований водителям грозит штраф, который может достигать 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

По словам парламентария, в салоне автомобиля для каждого ребёнка должно быть установлено сертифицированное автокресло, соответствующее возрасту и весу пассажира. Использование любых альтернативных устройств безопасности с этого момента будет считаться нарушением.

«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», — подчеркнула Буцкая.

Ранее депутаты Государственной думы направили в правительство законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконное использование на автомобиле опознавательного знака «Инвалид».