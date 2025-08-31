В Госдуме рассказали о штрафах за «заменители» детских кресел

С 1 сентября вступают в действие изменения в правилах дорожного движения, ужесточающие требования к детским креслам и бустерам. Теперь запрещена перевозка детей с использованием тканевых фиксаторов, адаптеров или бескаркасных кресел, которые не обеспечивают должной защиты. Об этом ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.