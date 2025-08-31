В Госдуме рассказали о штрафах за «заменители» детских кресел

За нарушение предусмотрен штраф 3 тыс. рублей для физических лиц и до 100 тыс. рублей для юридических, включая такси. Пассажиры могут сделать водителю замечание или обратиться в автопарк, если в машине обнаружатся «заменители» детских кресел.
По словам Буцкой, неправильные приспособления опасны даже при резком торможении: ремень безопасности смещается к шее ребёнка, а сила удара приходится на живот, что может вызвать серьёзные травмы. Ремни рассчитаны только на пассажиров ростом выше 150 см, поэтому автокресла и бустеры остаются обязательными.
«Правила дорожного движения, как и многие другие, написаны кровью. Поэтому — только автомобильные кресла, только бустеры, только те системы, которые прошли серьёзнейшие краш-тесты, могут защитить наших детей», — подчеркнула чиновница.
Ранее был опубликован рейтинг регионов по количеству нарушителей ПДД. Москва оказалась лидером по количеству нарушителей правил дорожного движения среди субъектов РФ. Второе и третье места заняли Подмосковье и Республика Дагестан соответственно. Среди федеральных округов России первое место по количеству нарушений занял Центральный федеральный округ с 3,4 миллиона случаев.