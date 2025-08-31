В США раскрыли, перед кем Уиткофф выступает с докладами по России

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф неоднократно прилетал в Москву и встречался с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам переговоров он готовил отчет. Стивен Уиткофф докладывает о результатах встреч с Владимиром Путиным лично хозяину Белого дома Дональду Трампу, пишет The Wall Street Journal.
В статье сказано, что спецпредставитель американского лидера звонит ему сразу после окончания встреч с президентом России. При этом о содержании переговоров с Владимиром Путиным узнают не все члены администрации США.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сведения о результатах встреч Стивена Уиткоффа должны быть предоставлены непосредственно Дональду Трампу и его команде по нацбезопасности. Она уточнила, что больше от спецпосланника «ничего не ждут».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс указал на значительную роль Стивена Уиткоффа в процессе урегулирования на Украине. Он заявил, что США и Россия добились прогресса после переговоров со спецпосланником.