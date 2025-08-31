Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли, перед кем Уиткофф выступает с докладами по России

WSJ: Уиткофф докладывает об итогах встреч с Путиным напрямую Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф неоднократно прилетал в Москву и встречался с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам переговоров он готовил отчет. Стивен Уиткофф докладывает о результатах встреч с Владимиром Путиным лично хозяину Белого дома Дональду Трампу, пишет The Wall Street Journal.

В статье сказано, что спецпредставитель американского лидера звонит ему сразу после окончания встреч с президентом России. При этом о содержании переговоров с Владимиром Путиным узнают не все члены администрации США.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сведения о результатах встреч Стивена Уиткоффа должны быть предоставлены непосредственно Дональду Трампу и его команде по нацбезопасности. Она уточнила, что больше от спецпосланника «ничего не ждут».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс указал на значительную роль Стивена Уиткоффа в процессе урегулирования на Украине. Он заявил, что США и Россия добились прогресса после переговоров со спецпосланником.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше