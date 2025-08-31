Церковный праздник 31 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Согласно церковному преданию, братья Флор и Лавр были искусными каменщиками, жившими во II веке в Византии. Они уверовали во Христа и обратили в христианство многих, в том числе и сына местного жреца. За это братьев подвергли мучениям и заживо похоронили в колодце. По легенде, после обретения их мощей прекратился падеж скота, и с тех пор святых стали почитать как покровителей не только лошадей, но и всех домашних животных. Традиции и обряды праздника.