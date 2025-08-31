Церковный праздник 31 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Последний день лета, 31 августа, в православном календаре ознаменован важным праздником — днем памяти мучеников Флора и Лавра. На Руси этот день всегда почитался особо, а его народное название — «Фрол и Лавёр — лошадники» — красноречиво говорит о главных традициях и обрядах этого дня.
Кто такие Флор и Лавр?
Согласно церковному преданию, братья Флор и Лавр были искусными каменщиками, жившими во II веке в Византии. Они уверовали во Христа и обратили в христианство многих, в том числе и сына местного жреца. За это братьев подвергли мучениям и заживо похоронили в колодце. По легенде, после обретения их мощей прекратился падеж скота, и с тех пор святых стали почитать как покровителей не только лошадей, но и всех домашних животных. Традиции и обряды праздника.
Главные традиции дня Флора и Лавра были связаны с заботой о лошадях — главных помощниках в крестьянском хозяйстве.
«Лошадиный праздник». В этот день лошадей освобождали от любой работы: их не запрягали в телеги, не пахали и не возили на них дрова. Считалось большим грехом и дурной приметой заставлять лошадь трудиться в ее день.
Купание и угощение. Животных тщательно чистили, мыли, вплетали им в гривы и хвосты яркие ленты. Лошадей кормили «в полную сыть» — досыта овсом и свежим сеном. Их даже кормили с руки особым обрядовым печеньем в форме подковы или конского копыта.
Молебен у конюшни. Хозяева приводили своих лошадей к церкви, где священник после службы совершал над ними специальный молебен, окроплял животных святой водой. Это действо, по поверьям, защищало скот от болезней и падежа на весь предстоящий год.
Общая трапеза. После молебна у конюшни накрывали столы, на которые каждая семья приносила угощение. За столом благодарили Бога за урожай и просили благополучия для скотины. Народные приметы на 31 августа.
На Флора и Лавра внимательно следили за погодой, так как этот день считался предвестником осени.
Коли до Фрола не отсеешься, фролки (цветы-сорняки) и родятся. — Напоминание о том, что с озимыми посевами нужно успеть до конца месяца.
С Фрола и Лавра начинаются утренние заморозки.
Если с утра туман — к ненастной погоде.
Корни полыни растут в ту сторону, где залегают грунтовые воды. — Этой приметой пользовались при выборе места для колодца.
Лошадь фыркает — к дождю, трясет головой и закидывает ее вверх — к ненастью. Что нельзя делать в этот день?
Церковные запреты в этот день стандартны для любого православного праздника: не следует ругаться, сквернословить, завидовать, совершать дурные поступки. Специфические народные запреты были таковы:
Запрещалось работать на лошадях. Это был их законный «выходной».
Нельзя было заниматься тяжелым физическим трудом, связанным с землей (например, копать), чтобы не потревожить ее покой перед зимой.
Не рекомендовалось шить и вышивать, чтобы случайно не «зашить» глаза святым покровителям дня.
Ссориться и спорить, особенно из-за лошадей или скота — это сулило падеж в хозяйстве.
День Флора и Лавра на Руси был ярким примером слияния христианской веры и народного быта, где уважение к природе, забота о «братьях наших меньших» и благодарность за их труд возводились в ранг духовной ценности.