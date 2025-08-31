Открывается сезон охоты на лося и зайца в Хабаровском крае

В регионе определены сроки начала нового охотничьего сезона. Разрешение на добычу зверя можно будет оформить заранее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Управление охотничьего хозяйства сообщило о старте осеннего сезона охоты. С 15 сентября в Хабаровском крае будет разрешена добыча лося, зайца, лисицы и енотовидной собаки.
«Подать заявление на участие в охоте в общедоступных угодьях можно с 1 сентября. Для получения разрешения на добычу лося потребуется указать сроки охоты, которые не должны превышать 30 календарных дней», — рассказали в ведомстве.
Справочную информацию можно получить по телефонам: