Открывается сезон охоты на лося и зайца в Хабаровском крае

Подать заявление на добычу зверя можно будет с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В регионе определены сроки начала нового охотничьего сезона. Разрешение на добычу зверя можно будет оформить заранее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Управление охотничьего хозяйства сообщило о старте осеннего сезона охоты. С 15 сентября в Хабаровском крае будет разрешена добыча лося, зайца, лисицы и енотовидной собаки.

«Подать заявление на участие в охоте в общедоступных угодьях можно с 1 сентября. Для получения разрешения на добычу лося потребуется указать сроки охоты, которые не должны превышать 30 календарных дней», — рассказали в ведомстве.

Справочную информацию можно получить по телефонам: 8 (4212) 30−85−69 и 31−56−46.