Дандыкин: под Купянском ВС РФ нанесли удар по элитной бригаде Зеленского

«Нанесли удар, в том числе по этой бригаде. Бригада непростая. Это, по-моему, первая “президентская” бригада Нацгвардии. Этой бригаде нанесено поражение, причем очень важно — в командном составе. Потому что это трудно возместить. Если можно отловить рядовых, то офицеров надо готовить, это штаб, это управление. Такие вести приходят все больше и чаще», — сообщил собеседник издания.