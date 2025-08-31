Дандыкин: под Купянском ВС РФ нанесли удар по элитной бригаде Зеленского

ВС РФ нанесли удар по первой «президентской» бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе Купянска, ВСУ будет трудно возместить потери, рассказал в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Нанесли удар, в том числе по этой бригаде. Бригада непростая. Это, по-моему, первая “президентская” бригада Нацгвардии. Этой бригаде нанесено поражение, причем очень важно — в командном составе. Потому что это трудно возместить. Если можно отловить рядовых, то офицеров надо готовить, это штаб, это управление. Такие вести приходят все больше и чаще», — сообщил собеседник издания.
Он добавил, что ВС РФ выводят из строя штабы соединений, наносят удары. Это отражается на продвижении, которое сейчас значительно ускорилось.
Ранее появилась информация, что бомба ликвидировала командный пункт бригады Нацгвардии Украины. Это произошло в Харьковской области.