Трамвайную линию в Новосибирске продлят до автовокзала

В Новосибирске планируют продлить трамвайную линию по Гусинобродскому шоссе до «Новосибирского автовокзала — Главный». Проект вошёл в программу развития транспорта на 2024−2028 годы, сообщили в мэрии.
Также увеличат число трамваев на маршрутах № 11, № 13 и № 14. Рассматривается запуск нового направления — от Соснового бора до площади Калинина. Тестовые поездки показали, что маршрут востребован.
По словам мэра Максима Кудрявцева, новые вагоны равномерно распределят по сети, что повысит пассажиропоток на правобережье примерно на 20%.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске растёт популярность муниципального транспорта.