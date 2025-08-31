Ричмонд
Трамвайную линию в Новосибирске продлят до автовокзала

Новые вагоны равномерно распределят по сети, что повысит пассажиропоток на правобережье примерно на 20%

В Новосибирске планируют продлить трамвайную линию по Гусинобродскому шоссе до «Новосибирского автовокзала — Главный». Проект вошёл в программу развития транспорта на 2024−2028 годы, сообщили в мэрии.

Также увеличат число трамваев на маршрутах № 11, № 13 и № 14. Рассматривается запуск нового направления — от Соснового бора до площади Калинина. Тестовые поездки показали, что маршрут востребован.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске растёт популярность муниципального транспорта.