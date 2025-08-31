Зара выпустит альбом песен Высоцкого

Как сообщила певица, для нее этот проект стал личным посвящением Владимиру Высоцкому. Все семь песен были тщательно отобраны — они нашли особый отклик в жизни и творчестве Зары. Она отметила, что прожила и прочувствовала каждую композицию, сумев объединить их в целостный альбом. В каждой песне отражается не только поэзия Высоцкого, но и личный опыт исполнительницы. По мнению Зары, эти произведения способны стать связующим звеном между новым поколением слушателей и поэтическим наследием Высоцкого.