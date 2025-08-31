Ученые предупредили о мощнейших магнитных бурях в начале сентября

Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 2 сентября Земля столкнется с мощными магнитными бурями уровня G2-G4 по пятибалльной шкале. Это явление вызвано выбросом солнечной плазмы, произошедшим после вспышки класса M2.76 на Солнце.