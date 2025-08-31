Ученые предупредили о мощнейших магнитных бурях в начале сентября

Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 2 сентября Земля столкнется с мощными магнитными бурями уровня G2-G4 по пятибалльной шкале. Это явление вызвано выбросом солнечной плазмы, произошедшим после вспышки класса M2.76 на Солнце.
Ученые предупреждают, что основную опасность представляют возможные повторные выбросы плазмы, вероятность которых остается высокой из-за значительных запасов вспышечной энергии на нашей звезде.
«Солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали мощный выброс солнечной плазмы в сторону Земли.
