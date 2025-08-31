Россиян перестанут донимать надоедливыми звонками

С 1 сентября 2025 года россияне получат возможность самостоятельно ограничивать поступающие им массовые звонки и разрешать вызовы только от определенных организаций, говорится в законе о защите граждан от мошенников. Настроить входящие звонки будет можно через личный кабинет своего мобильного оператора.