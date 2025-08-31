Россиян перестанут донимать надоедливыми звонками

Во время массовых звонков на экране телефона будет появляться название и информация о компании.
С 1 сентября 2025 года россияне получат возможность самостоятельно ограничивать поступающие им массовые звонки и разрешать вызовы только от определенных организаций, говорится в законе о защите граждан от мошенников. Настроить входящие звонки будет можно через личный кабинет своего мобильного оператора.
«Все операторы связи РФ, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов», — предполагает новый закон. Во время звонка на экране телефона появится информация о компании, которая совершает обзвон.
Ранее Совет Федерации одобрил новый закон, содержащий меры защиты от мошенников. Согласно ему банки смогут отклонять подозрительные операции, граждане смогут запретить оформлять SIM-карты на свое имя дистанционно, а банки и государственные сервисы не смогут отправлять СМС-коды во время разговора абонента по телефону, что помешает мошенникам получить код.