У омских спасателей прошли масштабные учения

В Октябрьском округе Омска прошли учения сотрудников МЧС России по Омской области. По легенде, в здании администрации округа произошло возгорание.
Огонь вспыхнул на первом этаже, в одном из помещений произошло короткое замыкание в электрощите. Пожар быстро охватил всю комнату, произошло сильное задымление во всем холле. А внутри здания в этот момент — люди. Первый навык, который отрабатывали спасатели, — быстрое реагирование. Эвакуировать людей начали незамедлительно.
Кстати, все максимально правдоподобно: для реалистичности использовали дымогенератор. С поставленной задачей спасатели быстро справились: пожарные расчеты установили автолестницу для спасения людей с третьего этажа, там, по легенде, оказались заблокированы двое. Потерявших же сознание тоже оперативно нашли и вывели в безопасную зону.
Спасти удалось всех, кто находился внутри здания. Все задачи выполнены. Учения помогли отработать действия как пожарных, так и сотрудников администрации.