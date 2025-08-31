У омских спасателей прошли масштабные учения

Огонь вспыхнул на первом этаже, в одном из помещений произошло короткое замыкание в электрощите. Пожар быстро охватил всю комнату, произошло сильное задымление во всем холле. А внутри здания в этот момент — люди. Первый навык, который отрабатывали спасатели, — быстрое реагирование. Эвакуировать людей начали незамедлительно.