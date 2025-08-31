Москва, Подмосковье и Дагестан стали лидерами по числу нарушений ПДД в 2024 году

Согласно статистическим данным МВД РФ, в 2024 году наибольшее число водителей, нарушивших правила дорожного движения, было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане.
В Москве ПДД нарушили более 1,16 миллиона водителей, в Подмосковье — 1,14 миллиона. В Дагестане за этот период было зафиксировано 516 тысяч нарушителей. Санкт-Петербург и Ленинградская область совокупно насчитали свыше 523 тысяч автомобилистов-нарушителей, а в Свердловской области — более 377 тысяч.
Центральный федеральный округ стал лидером среди всех федеральных округов по числу нарушителей ПДД, где было зафиксировано 3,4 миллиона водителей-нарушителей. На втором месте расположился Приволжский федеральный округ с более чем 1,8 миллиона нарушителей, а на третьем — Северо-Кавказский федеральный округ с 1,1 миллиона нарушителей.
В целом по России в 2024 году было зафиксировано свыше 11,8 миллиона водителей, нарушивших правила дорожного движения, передает РИА Новости.
