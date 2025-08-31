Москва, Подмосковье и Дагестан стали лидерами по числу нарушений ПДД в 2024 году

В Москве ПДД нарушили более 1,16 миллиона водителей, в Подмосковье — 1,14 миллиона. В Дагестане за этот период было зафиксировано 516 тысяч нарушителей. Санкт-Петербург и Ленинградская область совокупно насчитали свыше 523 тысяч автомобилистов-нарушителей, а в Свердловской области — более 377 тысяч.