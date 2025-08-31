Мошенники крадут деньги через поддельную мобильную платежную систему Mir Pay

Мошенники пользуются программами, имитирующими мобильную платежную систему Mir Pay, чтобы красть деньги у россиян. Как это происходит, рассказывает ТАСС со ссылкой на МВД.
Сообщается, что злоумышленники под видом переустановки банковского приложения внедряют в смартфоны жертв программы для бесконтактных платежей.
«В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», — рассказали в МВД, напомнив, что не стоит скачивать никакие приложения без предварительной проверки.
Тем временем мошенники нацелились на российских подростков с новой схемой выманивания денег. На сей раз они заманивают подростков в финансовую пирамиду обещаниями заработка за прослушивание музыки и заставляют втягивать в преступную схему друзей и знакомых.
Ранее в МВД рассказали, как мошенники могут обмануть жертву за пять рабочих шагов, используя переписку в соцсетях и играх.