Мошенники крадут деньги через поддельную мобильную платежную систему Mir Pay

МВД: Мошенники убеждают жертв скачать вредоносную программу под видом переустановки приложения.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники пользуются программами, имитирующими мобильную платежную систему Mir Pay, чтобы красть деньги у россиян. Как это происходит, рассказывает ТАСС со ссылкой на МВД.

Сообщается, что злоумышленники под видом переустановки банковского приложения внедряют в смартфоны жертв программы для бесконтактных платежей.

«В результате, подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит наличные средства на эти чужие карты», — рассказали в МВД, напомнив, что не стоит скачивать никакие приложения без предварительной проверки.

Тем временем мошенники нацелились на российских подростков с новой схемой выманивания денег. На сей раз они заманивают подростков в финансовую пирамиду обещаниями заработка за прослушивание музыки и заставляют втягивать в преступную схему друзей и знакомых.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники могут обмануть жертву за пять рабочих шагов, используя переписку в соцсетях и играх.