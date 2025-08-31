Ричмонд
Стало известно, в каком формате 1 сентября пройдут линейки в прифронтовых школах ДНР и ЛНР

Торжественные линейки 1 сентября, которые будут посвящены Дню знаний, пройдут в прифронтовых школах ДНР и ЛНР в онлайн-формате.

Торжественные линейки 1 сентября, которые будут посвящены Дню знаний, пройдут в прифронтовых школах ДНР и ЛНР в онлайн-формате. Такое решение приняли власти республик Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные министерства образования.

Так, в большинстве школ ЛНР 1 сентября проведут праздничные линейки. Исключение — прифронтовые территории.

«Там в целях безопасности линейки пройдут в дистанционном формате. В прифронтовых населенных пунктах республики будет организовано дистанционное обучение — такой формат распространяется на 43 школы», — заявил министр образования ЛНР Иван Кусов. ".

Аналогично пройдут линейки и в ДНР, но при «неукоснительном соблюдении требований безопасности всех участников мероприятия». При этом в школах, которые будут работать дистанционно в целях безопасности, линейки также пройдут онлайн.

Что касается Запорожской области, то здесь региональное Минобрнауки не рекомендовало проводить линейки в школах близ линии боевого соприкосновения. В других школах линейки пройдут в очном формате.

В Херсонской области линейки пройдут в школах за пределам прифронтовой зоны. В целях безопасности торжества не будут проводить в 30-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения, указали в Минобразования региона.

Ранее стало известно, как торжественные линейки 1 сентября пройдут в школах Белгородчины.

