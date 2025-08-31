Суд вынес приговор спортсменам сборной России за договорные матчи на чемпионате Европы

Следствие установило, что спортсмены во время выступления за национальную команду через посредников делали ставки в букмекерских конторах и намеренно обеспечивали необходимый результат матчей для незаконного обогащения. Все обвиняемые полностью признали свою вину. Еще до окончания судебного разбирательства все восемь гандболистов были отстранены от участия в соревнованиях за нарушение спортивной этики.