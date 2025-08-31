Ричмонд
Суд вынес приговор спортсменам сборной России за договорные матчи на чемпионате Европы

Как следует из судебных документов, все подсудимые были осуждены по статье 184 УК РФ за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, сообщает ТАСС.

Суд назначил следующие наказания: Александру Морозову, признанному организатором преступной схемы, назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Остальные участники — Даниил Дмитриев, Никита Гоголев, Максим Ермолин, Дмитрий Кандыбин, Дмитрий Фролов и Георгий Кириленко — оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.

Следствие установило, что спортсмены во время выступления за национальную команду через посредников делали ставки в букмекерских конторах и намеренно обеспечивали необходимый результат матчей для незаконного обогащения. Все обвиняемые полностью признали свою вину. Еще до окончания судебного разбирательства все восемь гандболистов были отстранены от участия в соревнованиях за нарушение спортивной этики.

