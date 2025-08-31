Суд вынес приговор спортсменам сборной России за договорные матчи на чемпионате Европы

Московский суд вынес обвинительный приговор семи бывшим игрокам сборной России по гандболу, признав их виновными в организации договорных матчей во время чемпионата Европы среди юниоров в 2021 году.
Как следует из судебных документов, все подсудимые были осуждены по статье 184 УК РФ за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, сообщает ТАСС.
Суд назначил следующие наказания: Александру Морозову, признанному организатором преступной схемы, назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. Остальные участники — Даниил Дмитриев, Никита Гоголев, Максим Ермолин, Дмитрий Кандыбин, Дмитрий Фролов и Георгий Кириленко — оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый.
Следствие установило, что спортсмены во время выступления за национальную команду через посредников делали ставки в букмекерских конторах и намеренно обеспечивали необходимый результат матчей для незаконного обогащения. Все обвиняемые полностью признали свою вину. Еще до окончания судебного разбирательства все восемь гандболистов были отстранены от участия в соревнованиях за нарушение спортивной этики.
