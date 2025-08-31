Экс-губернатор Сахалина Хорошавин помогает ремонтировать исправительную колонию

Напомним, Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима по первому уголовному делу о взятках. Кроме того, экс-губернатор был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишён государственных наград. Два года спустя Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей.