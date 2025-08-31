Экс-сотрудник Росприроднадзора скрыл 40 миллионов рублей

По данным надзорного ведомства, Фролов скрывал дорогостоящую недвижимость, принадлежащую ему и его супруге. Фактически он владел 50 объектами недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии, а также 49 транспортными средствами, включая грузовые автомобили. На приобретение этого имущества было потрачено более 300 миллионов рублей, в то время как законный доход семьи Фролова за период с 2002 года не превысил 31 миллион рублей.