Экс-сотрудник Росприроднадзора скрыл 40 миллионов рублей

Экс-глава Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Фролов, против которого подан иск об обращении в доход государства активов на 480 миллионов рублей, совместно с супругой скрыл от правоохранительных органов 40 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ весной обратилась в суд Новосибирска с иском о взыскании с Фролова активов, законное происхождение которых он не смог подтвердить. Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года со счета супруги Фролова было снято 40 миллионов рублей, которые впоследствии были скрыты от правоохранителей.
По данным надзорного ведомства, Фролов скрывал дорогостоящую недвижимость, принадлежащую ему и его супруге. Фактически он владел 50 объектами недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии, а также 49 транспортными средствами, включая грузовые автомобили. На приобретение этого имущества было потрачено более 300 миллионов рублей, в то время как законный доход семьи Фролова за период с 2002 года не превысил 31 миллион рублей.
Установлено, что Фролов оформлял имущество на родственников и доверенных лиц. Только на супругу было оформлено 29 объектов движимого и недвижимого имущества, включая квартиру в Турции площадью 161 кв. м, приобретенную за 195 тысяч евро, и апартаменты в Грузии. Также Фролов являлся бенефициарным владельцем четырех юридических лиц и выгодоприобретателем трех предпринимателей, от деятельности которых незаконно получил более 147 миллионов рублей.
Ранее Фролов был уволен с должности главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора в связи с утратой доверия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
Дело Фролова стало известно в ходе проверки в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица федеральной противопожарной службы Виктора Великодного, заместителем которого он работал с 2013 по 2019 год. Иск Генпрокуратуры к Великодному на сумму более 409 миллионов рублей уже удовлетворен, а его имущество обращено в доход государства.
