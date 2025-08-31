Осень в Башкирии начнется с дождей и гроз

В первый день осени, 1 сентября, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Ночью столбик термометра опустится до +9,+14°, днем поднимется до +22,+27°, на северо-востоке ожидается до +17°.