Осень в Башкирии начнется с дождей и гроз

Температура воздуха поднимется до +27°.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 94% 761 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

В Башкирии в последний день лета будет дождливо и прохладно. В последующие дни осадки продолжатся. Воздух прогреется до +27°, сообщает Башгидромет.

В воскресенье, 31 августа, днем местами будет идти небольшой дождь. В некоторых районах ожидается гроза. Температура воздуха днем составит +22,+27°, на севере — до +17°.

В первый день осени, 1 сентября, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Ночью столбик термометра опустится до +9,+14°, днем поднимется до +22,+27°, на северо-востоке ожидается до +17°.

В среду, 2 сентября, характер погоды не изменится — будут идти дожди с грозами. Ночью похолодает до +9,+14°, днем потеплеет до +20,+25°.