Осень в Башкирии начнется с дождей и гроз

В Башкирии в последний день лета будет дождливо и прохладно. В последующие дни осадки продолжатся. Воздух прогреется до +27°, сообщает Башгидромет.
В воскресенье, 31 августа, днем местами будет идти небольшой дождь. В некоторых районах ожидается гроза. Температура воздуха днем составит +22,+27°, на севере — до +17°.
В первый день осени, 1 сентября, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют грозы. Ночью столбик термометра опустится до +9,+14°, днем поднимется до +22,+27°, на северо-востоке ожидается до +17°.
В среду, 2 сентября, характер погоды не изменится — будут идти дожди с грозами. Ночью похолодает до +9,+14°, днем потеплеет до +20,+25°.