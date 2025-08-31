Волгоградскую область атаковали беспилотники

В Волгоградской области была отражена масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. В населенном пункте Средняя Ахтуба один из беспилотников упал на проезжую часть по улице Смирнова. На месте происшествия работают специалисты-саперы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.