Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградскую область атаковали беспилотники

В Волгоградской области была отражена масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. В населенном пункте Средняя Ахтуба один из беспилотников упал на проезжую часть по улице Смирнова. На месте происшествия работают специалисты-саперы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Срочная новость В Волгоградской области была отражена масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. В населенном пункте Средняя Ахтуба один из беспилотников упал на проезжую часть по улице Смирнова. На месте происшествия работают специалисты-саперы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.