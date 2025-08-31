В аэропорту Волгограда был отменён план Ковёр

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, которое ведомство опубликовало в 6:37 мск.
Напомним, ранее не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Взрывы были слышны в южной части города. Также были видны вспышки и слышен звук мотора в небе. По предварительным данным, был сбит как минимум один БПЛА Вооружённых сил Украины. По словам местных жителей, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше