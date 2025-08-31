Ричмонд
В аэропорту Волгограда был отменён план Ковёр

В воздушной гавани Волгограда был отменён план «Ковёр». Ограничения вводились в 4:25 по московскому времени для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, которое ведомство опубликовало в 6:37 мск.

Напомним, ранее не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Взрывы были слышны в южной части города. Также были видны вспышки и слышен звук мотора в небе. По предварительным данным, был сбит как минимум один БПЛА Вооружённых сил Украины. По словам местных жителей, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону.

