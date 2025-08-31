В Узбекистане появилась Федерация сквоша и падела

Это событие — важный шаг для спортивной жизни страны, ведь оба этих вида спорта стремительно набирают популярность во всём мире и теперь официально представлены и у нас.
Мировые тренды
Сегодня сквош и падел — одни из самых быстрорастущих видов спорта. Сквош уже включён в программу летних Азиатских игр Аичи-Нагоя 2026 года и Олимпийских игр Лос-Анджелес 2028 года. Всё больше молодых людей выбирают эти динамичные и социальные виды спорта как альтернативу традиционному теннису или футболу.
Сквош и падел — простыми словами: что это и в чём разница?
Сквош — это быстрая и энергичная ракеточная игра, которую обычно играют один на один или парами в небольшом закрытом зале с четырьмя стенами. Игроки по очереди бьют маленький резиновый мяч о фронтальную стену, при этом мяч может отскакивать от боковых и задней стены. Задача — так направить мяч, чтобы соперник не смог его отбить до второго отскока от пола.
Падел — это парная игра (всегда 2 на 2) на закрытом корте, огороженном стеклянными или сетчатыми стенами. Ракетки без струн, с дырочками, а мяч похож на теннисный. Мяч подают снизу по диагонали, и после отскока его можно отбивать от стен, как в сквоше. Правила подсчёта очков — как в теннисе. Это своеобразная смесь сквоша и тенниса.
Падел сегодня
Сегодня падел переживает настоящий бум. Британская газета The Telegraph называет его самой быстрорастущей игрой в мире, а в Испании насчитывается около 20 000 кортов и 3 000 специализированных клубов. Причём популярность этого спорта выходит далеко за рамки элитных клубов: в него играют и звёзды, и любители, и дети, и пенсионеры.
Секрет популярности прост — чтобы начать играть в падел, не нужна специальная подготовка или выдающиеся физические данные. Главное — желание пообщаться и получить удовольствие от динамичной, командной игры. Падел — это отличный способ расширить круг общения и найти новых друзей.