В Узбекистане появилась Федерация сквоша и падела

Сквош — это быстрая и энергичная ракеточная игра, которую обычно играют один на один или парами в небольшом закрытом зале с четырьмя стенами. Игроки по очереди бьют маленький резиновый мяч о фронтальную стену, при этом мяч может отскакивать от боковых и задней стены. Задача — так направить мяч, чтобы соперник не смог его отбить до второго отскока от пола.