Клубы «Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче с футбольным клубом «Ростов» был удалён полузащитник «Ахмата» Мануэль Келиано.

Источник: Аргументы и факты

Футбольный клуб «Ростов» на своём поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принял грозненский «Ахмат», команды сыграли вничью со счетом 1:1.

За хозяев гол забил защитник Виктор Мелехин (73-я минута). У «Ахмата» отличился нападающий Георгий Мелкадзе (45+4).

В добавленное ко второму тайму время судья удалил с поля полузащитника гостей Мануэля Келиано, который получил вторую жёлтую карточку.

Напомним, 25 августа появилась информация о том, что в матче РПЛ между был установлен новый рекорд турнира. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба забил гол в ворота голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Они стали наиболее возрастной (автор гола/вратарь) в истории чемпионатов России.

