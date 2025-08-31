Клубы «Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» на своём поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принял грозненский «Ахмат», команды сыграли вничью со счетом 1:1.
За хозяев гол забил защитник Виктор Мелехин (73-я минута). У «Ахмата» отличился нападающий Георгий Мелкадзе (45+4).
В добавленное ко второму тайму время судья удалил с поля полузащитника гостей Мануэля Келиано, который получил вторую жёлтую карточку.
