Мошенники стали использовать поддельный Mir Pay для кражи денег через банкоматы

Мошенники разработали новую схему хищения денег, используя приложения, имитирующие систему бесконтактных платежей Mir Pay. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, злоумышленники внедряют на смартфоны жертв свои приложения под видом переустановки банковских программ.

Приложения используют технологию «обратный NFC», которая позволяет подключить к смартфону жертвы карты мошенников. Когда жертва подходит к банкомату и прикладывает свой телефон для оплаты, происходит перевод наличных средств на карты преступников.

МВД в очередной раз призывало граждан устанавливать приложения на мобильные устройства только после тщательной проверки их подлинности, передает ТАСС.

Кроме того, стало известно, что ущерб от IT-преступлений в России за январь — июль 2025 года вырос на 16 процентов и достиг 119,6 миллиарда рублей против 100,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года. В пресс-центре МВД отметили, что проблема ущерба от противоправных действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий остается очень актуальной.