Мошенники стали использовать поддельный Mir Pay для кражи денег через банкоматы

Кроме того, стало известно, что ущерб от IT-преступлений в России за январь — июль 2025 года вырос на 16 процентов и достиг 119,6 миллиарда рублей против 100,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года. В пресс-центре МВД отметили, что проблема ущерба от противоправных действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий остается очень актуальной.