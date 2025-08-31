Движение на трассе Р-243 восстановлено: МЧС отработало сценарий аварии с разливом аммиака

На федеральной автодороге Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь прошли тактико-специальные учения «Ликвидация последствий ДТП с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы».
Согласно легенде учений, в ДТП столкнулись грузовик, который транспортировал цистерну сжиженного аммиака, легковушка и школьный автобус с детьми. Произошел разлив аммиака, пострадали люди.
В ходе учений отработали оперативность сбора экстренных служб, организацию аварийно-спасательных работ и ликвидацию последствий ЧС. По оценке специалистов, все службы с поставленными задачами справились.