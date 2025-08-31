Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта ограничат по плотине ГЭС в Иркутске 31 августа

Это связано с проведением фестиваля «Алые паруса Иркутска».

Источник: Комсомольская правда

Внимание! Движение транспорта по плотине Иркутской ГЭС будет закрыто 31 августа с 19:00 до 23:00 в связи с проведением фестиваля «Алые паруса Иркутска».

Перекрытие затронет все автомобильные потоки на участке от улицы Старо-Кузьмихинской до Байкальского кольца. В этот период проезд для личных автомобилей и грузового транспорта будет полностью запрещен.

Важно отметить, что для удобства жителей и гостей города, общественный транспорт продолжит свою работу в обычном режиме. Автобусы и другие виды общественного транспорта будут курсировать по плотине ГЭС в обоих направлениях без ограничений.

Напомним, в июне Алые паруса в Иркутске перенесли из-за того, что выпускные в этом году совпали с Днем молодежи.