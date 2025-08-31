В МВД рассказали о мошенничестве с поддельными приложениями и обратным NFC

В ведомстве пояснили, что преступники используют технологию «обратный NFC», которая позволяет подключать к телефону жертвы карты мошенников под видом легитимного приложения. В результате, когда пострадавший прикладывает смартфон к банкомату для снятия наличных, средства автоматически переводятся на карты злоумышленников.