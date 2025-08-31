Ричмонд
В МВД рассказали о мошенничестве с поддельными приложениями и обратным NFC

Согласно информации пресс-центра МВД РФ, мошенники разработали новую схему хищения денежных средств с использованием поддельных приложений, имитирующих мобильную платежную систему Mir Pay.

Согласно информации пресс-центра МВД РФ, мошенники разработали новую схему хищения денежных средств с использованием поддельных приложений, имитирующих мобильную платежную систему Mir Pay. Злоумышленники внедряют в смартфоны жертв вредоносные приложения для бесконтактных платежей, маскируя их под необходимость переустановки банковского приложения.

В ведомстве пояснили, что преступники используют технологию «обратный NFC», которая позволяет подключать к телефону жертвы карты мошенников под видом легитимного приложения. В результате, когда пострадавший прикладывает смартфон к банкомату для снятия наличных, средства автоматически переводятся на карты злоумышленников.

МВД России настоятельно рекомендует гражданам не устанавливать какие-либо приложения на мобильные устройства без предварительной проверки их надежности и легитимности, а также быть особенно осторожными при получении предложений переустановить банковские приложения.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор спортсменам сборной России за договорные матчи на чемпионате Европы.

